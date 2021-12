Espanha realizou voo de repatriamento de 150 passageiros retidos em Maputo

JN/Agências Hoje às 15:44 Facebook

O Governo da Espanha realizou, esta quinta-feira, um voo de repatriamento de Maputo para Madrid, com 150 passageiros de 15 nacionalidades que estavam retidos em Moçambique devido ao fecho de fronteiras.

O avião partiu às 16.30 horas locais (14.30 horas em Portugal continental) com espanhóis, moçambicanos e pessoas de outras nacionalidades residentes naquele país, bem como passageiros da União Europeia, "cujos voos foram cancelados", referiu a embaixada da Espanha em Moçambique, numa nota enviada à comunicação social.

Segundo Espanha, o voo, realizado sob o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, chegou a Maputo na noite de quarta-feira com uma delegação da Assembleia da República (AR) de Moçambique, que "ficou presa em Madrid após o cancelamento das suas ligações a Maputo".

A delegação da AR de Moçambique estava em Espanha para participar na Assembleia Geral da União Parlamentar Internacional, "quando os seus voos de regresso foram cancelados", avançou a embaixada na nota.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, disse na passada segunda-feira que os serviços consulares de Maputo e Beira, bem como a Embaixada de Portugal na capital de Moçambique, estão a trabalhar com a TAP para anunciar o mais breve possível o primeiro voo de repatriamento.

Numa tentativa de conter a propagação da variante ómicron do coronavírus, diversos países, incluindo Portugal, fecharam fronteiras aos estrangeiros ou suspenderam e restringiram viagens internacionais, em particular para a África Austral, nomeadamente com Moçambique.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na terça-feira que "as proibições de viagens não vão impedir a propagação internacional" da variante ómicron e "representam um fardo pesado para vidas e meios de subsistência", podendo "ter um impacto adverso nos esforços globais" de luta contra a pandemia.

Moçambique tem um total acumulado de 1941 mortes e 151.594 casos de covid-19, dos quais 98% recuperados da doença e sete internados.