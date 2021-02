Espanha regista 10.829 novos casos e 337 mortes nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

A Espanha registou esta quarta-feira 10.829 novos casos de covid-19, elevando para 3.107.172 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram 337 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 66.316 desde o início da pandemia.

O número de novos casos subiu de terça-feira para hoje de 10.057 para 10.829, e o de mortes baixou de 530 para 337.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de terça-feira para hoje de 386 para 350 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (490), Castela e Leão (420), Andaluzia (414) e Comunidade Valenciana (406).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.421 pessoas com a doença (1.529 na terça-feira), das quais 302 em Madrid, 290 na Catalunha e 244 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 18.322 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (19.495 na terça-feira), o que corresponde a 14% das camas, das quais 3.909 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.053), 36% das camas desse serviço.

Quase 1.120.000 pessoas, numa população total de cerca de 47 milhões de habitantes, já estão imunizadas em Espanha, 2,3% da população, depois de as comunidades autónomas do país terem administrado 2.690.457 doses de vacina contra a covid-19, 65.945 nas últimas 24 horas, segundo os números do Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.