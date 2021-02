Espanha regista 30.251 novos casos e 702 mortes durante o fim de semana

JN/Agências Hoje às 17:59 Facebook

A Espanha registou desde sexta-feira 30.251 casos de covid-19, mantendo a tendência descendente de novos contágios e elevando para 3.086.286 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 702 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 65.449.

O número de novos casos baixou do fim de semana anterior para este de 47.095 para 30.251 e o de mortes de 909 para 702.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, tendo passado de sexta-feira para hoje de 496 para 417 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (559), Castela e Leão (508), Comunidade Valenciana (506) e Andaluzia (498).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1073 pessoas com a doença (1.715 na sexta-feira), das quais 191 na Andaluzia, assim como na Catalunha, e 180 em Madrid.

Por outro lado, baixou para 21.030 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (22.311 na sexta-feira), o que corresponde a 16% das camas, das quais 4.128 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.350), 38% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.