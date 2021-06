Espanha regista 4214 novos casos e 18 mortes em 24 horas

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

A Espanha registou 4214 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.757.442 o total de infetados até agora, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também notificaram mais 18 mortes atribuídas à pandemia desde quinta-feira, havendo agora um total de 80.652 óbitos.

A incidência acumulada (contágios) continua a sua trajetória descendente, passando de 97 (quinta-feira) para 96 casos diagnosticados por cada 100 mil habitantes.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as de Andaluzia (180), La Rioja (154), País Basco (119), Navarra (106), Catalunha (99), Aragão (90) e Madrid (87).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 299 pessoas com a doença (313 na quinta-feira), das quais 94 na Andaluzia, 48 em Madrid e 35 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 2856 o número de hospitalizados com covid-19 (2959), o que corresponde a 2,3% das camas, dos quais 793 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (835), 8,5% das camas desses serviços.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta sexta-feira que as máscaras vão deixar de ser obrigatórias nos espaços exteriores em Espanha a partir de sábado, 26 de junho.

"Este será o último fim de semana com máscaras em espaços exteriores", avançou o chefe do Governo de Espanha em declarações feitas esta manhã.