Espanha regista 6255 casos e 166 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou esta quinta-feira 6255 novos casos de covid-19, elevando para 3.178.356 o total de infetados até agora no país, continuando o número de contágios a decrescer, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também contabilizaram mais 166 mortes desde quarta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.085.

O número diário de notificações de novos casos baixou de 13.459 na quarta-feira para 6255 hoje, e o de mortes de 234 para 166.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, passando de quarta para quinta-feira de 140 para 132 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, interrompendo várias semanas de descida.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (226), Astúrias (179), País Basco (177), Catalunha (170) e Aragão (151).

Apenas a comunidade autónoma da Extremadura, que faz fronteira com Portugal, tem uma incidência acumulada inferior a 50 casos, mais precisamente 44 casos, o mesmo valor de quarta-feira, o que, segundo a Organização Mundial da Saúde, permite afirmar que a pandemia está "controlada".

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 785 pessoas com a doença (858 na quarta-feira), das quais 193 na Catalunha, 190 em Madrid e 101 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 8.759 o número de hospitalizados com a covid-19 (9.116), o que corresponde a 7% das camas, das quais 2.264 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.320), 22% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.