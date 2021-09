Espanha regista 9561 novos casos e mais 168 mortes

JN/Agências Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanha contabilizou 9561 novos casos de covid-19 e 168 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, que confirmou nova descida da incidência cumulativa em 14 dias por cada 100 mil habitantes para 210,6 casos.

Com estes valores, o país totaliza agora 4.871.444 infeções e 84.640 óbitos desde o início da pandemia.

O último relatório ministerial mostra que a incidência do coronavírus entre os jovens diminuiu mais de mil pontos num mês, situando-se agora em 398,8 casos no grupo etário entre os 12 e 19 anos, quando, em 2 de agosto, esse valor era de 1516,5 casos.

As Unidades de Cuidados Intensivos também continuam em queda lenta com um total de 1491 pacientes (menos 27 do que na quarta-feira), enquanto a situação em enfermarias nos hospitais também melhorou, com menos 335 internados em relação à véspera.