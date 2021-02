Espanha regista quase 30 mil novos casos e 432 mortes

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

A Espanha registou esta quinta-feira 29.960 novos casos de ​​​​​​​covid-19, uma redução de mais de 1500 casos em relação a quarta-feira, elevando para 2.913.425 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 432 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 60.802.

O número diário de novos casos desceu de quarta para quinta-feira de 31.596 para 29.960 e o de mortes baixou de 565 para 432.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há precisamente uma semana, tendo passado de quarta-feira para hoje de 816 para 783 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (1.245), Castela e Leão (1.178) e La Rioja (1.160).

A pressão nos hospitais está a baixar, tendo nas últimas 24 horas dado entrada em todo o país 2.628 pessoas com a doença (2.941 na quarta-feira), das quais 475 na Andaluzia, 476 em Madrid, 388 na Comunidade Valenciana e 337 na Catalunha.

Em todo o país há 29.276 pessoas hospitalizadas com a covid-19 (30.256 na quarta-feira), o que corresponde a 23% das camas, das quais 4.823 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.836), 44% das camas desse serviço.

As autoridades centrais espanholas decidiram que a vacina contra a covid-19 produzida pela AstraZeneca não será administrado a pessoas com mais de 80 anos e adiou para sexta-feira a decisão sobre se vai alargar a mesma recomendação às pessoas com mais de 65 anos.

A maior parte dos países europeus decidiu não aplicar a vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos de idade, devido à falta de informação sobre os seus efeitos na população acima dessa idade.

As autoridades da região de Madrid começaram hoje a distribuir gratuitamente pelos habitantes com mais de 65 anos máscaras de proteção FFP2, indicadas para o pessoal de saúde.

O setor da saúde é da competência das 17 comunidades autónomas espanholas e, com esta medida, o Governo regional de Madrid pretende proteger uma parte importante da população mais vulnerável à covid-19.

As autoridades regionais da capital espanhola já tinham feito uma primeira distribuição deste tipo de máscaras de proteção na fase final da primeira vaga de pandemia, por toda a população, e uma segunda vez apenas pelas pessoas mais vulneráveis.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.