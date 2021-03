Espanha registou mais de 11 mil casos e 166 mortes durante fim de semana

JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

A Espanha registou desde sexta-feira 11.958 casos de covid-19, elevando para 3.195.062 o total de infetados até agora no país e continuando a tendência descendente de novos contágios, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 166 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.424.

O número de novos casos baixou do fim de semana anterior para este de 11.958 para 11.358 e o de mortes de 298 para 166.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, passando de sexta-feira para hoje de 131 para 129 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (223), Astúrias (178), País Basco (174), Catalunha (166) e Aragão (140).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 615 pessoas com a doença (795 na sexta-feira), das quais 138 em Madrid, 145 na Catalunha e 107 na Andaluzia.

Por outro lado, aumentou para 8.682 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.540), o que corresponde a 7% das camas, das quais 2.112 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.186), 21% das camas desse serviço.

O ministério da Saúde espanhol e as comunidades autónomas, reunidos esta tarde de urgência, decidiram também suspender a vacinação com o medicamento da AstraZeneca, cuja administração foi interrompida por "precaução" em vários países europeus, entre eles a Alemanha, França e Itália também hoje.

A decisão foi tomada depois de relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com doses do fármaco da AstraZeneca.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.