Espanha tem 345 pessoas infetadas e cinco mortos

Os casos de infeção do novo coronavírus subiram, esta sexta-feira, para 345 em Espanha, onde já morreram cinco pessoas devido à epidemia de Covid-19.

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, revelou que mais de 90% da totalidade de casos foram "importados ou é conhecida" a sua proveniência, mas que isso não quer dizer que foi ultrapassada a atual fase de contenção.

Simón reconheceu que o aumento em 82 casos em relação a quinta-feira ao fim do dia é "maior que o habitual", mas que a maior parte deste número se concentra na Comunidade de Madrid, com 137 infeções e em dois núcleos de transmissão bem identificados.

Entre as 345 pessoas que deram positivo no teste do novo coronavírus 12 estão hospitalizados em unidades de cuidados intensivos.

Esta sexta-feira foi anunciada a morte de mais duas pessoas com a doença, aumentando para cinco as vítimas mortais, todas elas fazendo parte da população com mais idade e com um risco maior de morte.

Dos 345 casos anunciados, mais 82 do que na quarta-feira, 21 foram registados na Andaluzia, seis em Aragão, cinco nas Astúrias, seis nas Baleares, 10 nas Canárias, 10 na Cantábria, 15 em Castela-Mancha, 14 em Castela e Leão, 24 na Catalunha, 30 na Comunidade Valenciana, seis na Estremadura, um na Galiza, 137 em Madrid, três em Navarra, 28 no País Basco e 29 em La Rioja.

Entretanto em declarações feitas em Bruxelas, o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, afirmou que, por enquanto, não é necessário tomar medidas mais radicais, como o encerramento de escolas decidido em países como a Itália, para conter a expansão do novo coronavírus.

"Neste momento, em Espanha não estamos a contemplar este cenário, mas também não podemos excluí-lo", respondeu o ministro a uma pergunta sobre a possibilidade de haver "outras Itálias" na Europa.

Illa insistiu que a Espanha está "em fase de contenção" e que, com exceção de uma vintena de casos, em relação a todos os outros sabe-se como o vírus foi transmitido.