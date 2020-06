Espanha termina buscas por crocodilo no Douro

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades espanholas deram por terminadas as operações de busca de um crocodilo supostamente avistado na zona da confluência dos rios Douro e Pisuerga, perto de Simancas, Valladolid.

O grupo operativo decidiu terminar os trabalhos ao fim de seis dias de buscas sem resultados. No sábado passado, a Guarda Civil de Espanha tomou conhecimento de um possível avistamento de um crocodilo do Nilo, com cerca de 250 quilos, através da polícia de Simancas.

A autoridade local foi alertada por um grupo de jovens da localidade, que disseram ter avistado um animal que não conseguiu identificar, mas que parecia ser uma espécie de crocodilo a atravessar o rio. A presença do animal foi também indicada por um agente que também avistou o que parecia ser um réptil de grandes dimensões a nadar junto à confluência dos rios Douro e Pisuerga ao deslocar-se ao local.

Nos primeiros dias de buscas, as autoridades encontraram alguns indícios, como parte de um peixe devorado e possíveis ninhos, sem conseguir identificar o animal a que pertenciam, mas, na terça-feira, os biólogos e cientistas da associação Chelonia chamados às buscas descartaram por completo essa possibilidade após observação no local.

Os especialistas da associação sem fins lucrativos, que rastreia espécies de crocodilos em diferentes zonas do mundo, indicaram que os restos de peixe deveriam pertencer a uma lontra, uma vez que os crocodilos os devoram inteiros e que os ninhos encontrados não correspondiam a este tipo de réptil.

As buscas prosseguiram, então, através de meios técnicos como câmaras de deteção de movimento, câmaras térmicas, colocação de iscos em vários pontos e um drone para percorrer as zonas inacessíveis do rio, com a finalidade de "poder descartar a sua existência com maior percentagem de fiabilidade".

Foram finalizadas hoje, depois de não ser encontrada qualquer prova ou indícios do crocodilo numa extensão de seis quilómetros, entre uma central elétrica e uma barragem, obstáculos que os especialistas consideram impossíveis de ultrapassar pelo suposto animal.