Espanha termina formação de ucranianos antes de enviar seis Leopard

A formação de ucranianos em Espanha para a utilização dos tanques Leopard 2A4, num total de 55 militares, termina esta semana, antes do envio por Madrid dos seis tanques de guerra prometidos a Kiev.

Este é o primeiro grupo a concluir estes cursos de formação específica ministrados em Zaragoza, no nordeste de Espanha, divulgou o Ministério de Defesa espanhol.

O envio destes tanques de combate pode ocorrer no final deste mês ou no início de abril.

Na sequência da formalização do compromisso espanhol para contribuir para a defesa ucraniana com o envio de tanques, a Ucrânia solicitou a formação de tripulações e pessoal de manutenção para a implantação operacional dos tanques de batalha Leopard 2A4.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, confirmou em 22 de fevereiro o embarque de seis Leopard 2A4 dos cinquenta que estavam parados num armazém do Exército em Casetas (Saragoça).

Posteriormente, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apontou que o seu país poderia enviar dez tanques, durante uma visita a Kiev.

Os seis tanques já estão nas instalações da empresa Santa Bárbara em Alcalá de Guadaira (Sevilha) e as reparações podem ficar concluídos até ao final deste mês, segundo a ministra da Defesa, citada pela agência Efe.

Foram formados 55 soldados ucranianos, 40 na gestão dos tanques como tripulações e 10 em manutenção, especificou.

Em 16 de fevereiro, este primeiro grupo de 55 militares chegou a Espanha para receber o treino e instrução necessários, sendo que os soldados já tinham experiência anterior no uso de tanques, razão pela qual a instrução foi focada nas particularidades técnicas do sistema de combate em questão.

No que diz respeito ao treino tático, este foi desenvolvido desde o início para formar tripulações operacionais e conjuntas.

O curso tem a duração de quatro semanas, após o qual o pessoal ucraniano estará apto a manusear os sistemas operacionais do veículo de combate e realizar as tarefas de manutenção de primeira e segunda linha dos diferentes componentes mecânicos e eletrónicos, bem como a sua exploração tática em pequenas unidades.

O tanque de guerra Leopard 2A4 data do final do século XX e serviu de base para o desenvolvimento de um dos mais modernos e eficientes tanques de guerra utilizados pelos países ocidentais: o modelo 2A6 nas suas versões alemã ou sueca, bem como o desenvolvimento do tanque espanhol Leopard 2E, principal equipamento das forças blindadas em Espanha.

O 2A4, que Espanha vai enviar para a Ucrânia, supera a maioria dos principais carros de combate atualmente implantados na zona de conflito e o 2A6, fornecido pela Alemanha, está ao mesmo nível dos veículos russos mais avançados que estarão destacados no conflito, em quantidades muito pequenas, analisou o Ministério da Defesa espanhol.

O Leopard 2A4 e 2A6 são aproximadamente 80% compatíveis logisticamente.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).