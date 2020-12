Espanha ultrapassa as 50 mil mortes por covid-19

JN/Agências Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Espanha ultrapassou as 50 mil mortes por covid-19, ao somar 298 óbitos desde 24 de dezembro, enquanto a incidência acumulada nos últimos 14 dias desceu para 246,9 por cada 100 mil habitantes, revelou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Além da subida para 50 122 mortes desde o início da crise pandémica, o país registou também 24 462 novos casos, de acordo com os dados dos últimos dias reportados esta segunda-feira pelas comunidades autónomas, tendo o país ultrapassado já os 1,8 milhões de casos de contágio.

As regiões registam 12 172 internamentos de pacientes em hospitais, mais 1 428 desde 24 de dezembro, com uma taxa de ocupação hospitalar de 10,4% em comparação com 8,08% na quinta-feira, e que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos se situa nos 21,14% das camas ocupadas.

Também esta segunda-feira, o ministro da Saúde, Salvador Illa, indicou que as autoridades espanholas vão manter um registo de pessoas que se recusam a ser vacinadas contra a covid-19, que será partilhado com outros países europeus, mas não será divulgado publicamente.

Em entrevista ao canal de televisão La Sexta, Illa voltou a sublinhar que a vacinação contra o novo coronavírus, que começou no domingo em Espanha como em muitos outros países da União Europeia, não seria obrigatória.

No que diz respeito às pessoas que não querem ser vacinadas, o que vai ser feito "é um registo que será partilhado com outros países europeus", detalhou, especificando que se referia "às pessoas a quem for proposto (ser vacinado) e que, simplesmente, se recusem".

"Este não é um documento que se vai tornar público", afirmou, acrescentando que este arquivo será elaborado "com o maior respeito pela proteção de dados".