Espanha vai exigir teste negativo à covid-19 a países de risco e Portugal está incluído

Espanha vai exigir, a partir de 23 de novembro, um teste negativo à covid-19 para todos os viajantes que entrem em território espanhol oriundos de países de risco. Portugal faz parte desta lista.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, que esclarece que o resultado negativo será obrigatório, 72 horas antes, para quem queira aterrar em qualquer aeroporto ou porto de Espanha.

A "lista negra" segue o último relatório do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que inclui todos os países europeus da zona Schengen, com exceção da Noruega, Finlândia e Grécia. Para os restantes territórios, Espanha vai utilizar o critério da incidência acumulada de casos do novo coronavírus nos últimos 14 dias.

Portugal entra nos países de risco e por isso, todos os passageiros devem preencher um formulário, já em Espanha, onde confirmam que têm um teste de diagnóstico negativo à covid-19. As autoridades poderão solicitar ao passageiro o documento original do teste, que deve estar escrito em espanhol ou inglês.

A 29 de outubro, as ilhas Canárias, território tipicamente turístico, aprovaram que todos os turistas nacionais e estrangeiros devem apresentar teste negativo à covid-19 à entrada na comunidade autónoma espanhola. A medida entra em vigor 14 de novembro.

Portugal registou esta quarta-feira mais 4935 novos casos e 82 mortes por covid-19 em 24 horas.