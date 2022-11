Espanha vai formar 400 militares ucranianos este mês

JN/Agências Hoje às 16:29 Facebook

Espanha vai acolher este mês 400 militares ucranianos para receberem formação numa academia das Forças Armadas, em Toledo, onde chegou esta segunda-feira o primeiro grupo vindo da Ucrânia.

A Academia de Infantaria de Toledo acolherá este mês 400 militares ucranianos, para receberem uma formação "a pedido da Ucrânia" - país atacado militarmente pela Rússia desde 24 de fevereiro - e ficarão em Espanha "o tempo que for necessário", revelou a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, em 21 de outubro.

Hoje, a ministra recebeu os primeiros 31 desses militares ucranianos, um grupo inicial que faz parte da equipa de coordenação do restante contingente.

Nos próximos dias, chegarão a Toledo mais 200 militares para iniciarem a formação, segundo as autoridades espanholas.

A formação em Toledo (a cerca de 70 quilómetros a sul de Madrid) inclui instrução paramédica e militar básica, desativação de explosivos, tiro de precisão, ciberdefesa e sistemas antiaéreos, entre outros aspetos, segundo fontes militares citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

Segundo as mesmas fontes, o centro de treino está preparado para receber rotações de 400 militares ucranianos a cada dois meses.

Espanha manifestou apoio militar à Ucrânia, após o ataque russo de fevereiro, com o compromisso de enviar material e treinar militares.

Um outro grupo de 19 militares ucranianos esteve nas últimas quatro semanas noutra cidade espanhola, Saragoça, para receber formação em defesa antiaérea, segundo o governo espanhol.

Segundo disse hoje a ministra da Defesa, as novas formações previstas "abrem uma nova dimensão na relação entre as Forças Armadas ucranianas e espanholas".

Margarita Robles reiterou que os militares da Ucrânia "podem contar com Espanha" e afirmou que "as Forças Armadas espanholas estão muito bem preparadas" e ajudarão em todas as instruções.