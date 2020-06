Espanhóis prosseguem buscas por mamífero no rio Douro por mais alguns dias

JN Hoje às 15:57 Facebook

Nem crocodilo nem lontra. Era este o cenário esta segunda-feira em ​​​​​​​Pesqueruela, na cidade de Simancas, em Valladolid, Espanha.

Desde o passado sábado uma equipa, que integra membros da Associação Chelonia, do Ministério de Transição Ecológica e da Guardia Civil, procura um crocodilo do Nilo, depois do relato de avistamentos de rastos alegadamente deixados pelo réptil.

As buscas prosseguiam e aquela equipa batia o leito do rio Pisuerga na sua confluência com o Douro. Uma fonte da polícia local admitiu ao JN que a teoria da existência de um crocodilo do Nilo na zona estava cada vez mais dissipada, ganhando força a hipótese que relaciona os rastos encontrados com um mamífero, provavelmente uma lontra.