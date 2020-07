Espectadora alerta repórter de televisão para cancro na tiroide

JN Hoje às 18:43 Facebook

Uma jornalista norte-americana descobriu que sofria de cancro na tiroide depois de ter sido alertada por uma espectadora.

"Olá, acabei de ver a sua reportagem. O que me preocupa é o caroço que tem no pescoço. Por favor, faça um exame à tiroide. Faz-me lembrar o meu pescoço. O meu era cancro. Cuide de si." A mensagem foi enviada, via e-mail, por uma telespectadora, em tempos diagnosticada com cancro na tiroide, que alertava a repórter Victoria Price para um alto semelhante no seu pescoço que, comprovar-se-ia depois, era também sinal da mesma doença.

"A espectadora viu um papo no meu pescoço. Disse que me fazia lembrar do dela, que era cancro. No fim de contas, o meu também é", revelou, entretanto Victoria, que vai ser operada na segunda-feira. "O médico diz que o tumor está a espalhar-se, mas não muito, e estamos esperançados de que seja a primeira e última operação". Na mensagem divulgada nas redes sociais, a repórter do Canal 8 (estação afiliada da NBC em Tampa, Florida) agradeceu a atenção da telespectadora e aproveitou para deixar o mesmo conselho: "Não se esqueça de cuidar de si. Cuidem uns dos outros."

No mesmo comunicado, a jornalista relaciona o atual momento em que se vive com o problema que agora descobriu. "Estávamos a cobrir a história de saúde mais importante de um século, mas a minha própria saúde era a coisa mais distante da minha mente. (...) Se nunca tivesse recebido esse e-mail, nunca teria telefonado ao meu médico. O cancro teria continuado a alastrar. É um pensamento assustador e terra-a-terra", constatou, confessando-se "eternamente grata" à "total desconhecida" que, sem "qualquer obrigação" de enviar o alerta, "fê-lo na mesma".