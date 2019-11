Esquerda Republicana da Catalunha divulga mensagem de dirigente independentista preso

Hoje às 20:47 Facebook

Oriol Junquera, ex-vice-presidente da Governo Regional da Catalunha e condenado a 13 anos de cadeia por sedição no âmbito do Processo independentista pede aos militantes do ERC para aguardarem pelos resultados finais das eleições.

"Oriol Junqueras acaba de nos telefonar da cadeia e está expectante. Disse para sorrirmos e aguardarmos os resultados finais" anunciou Marta Vilalta na primeira declaração do Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

A dirigente do ERC, partido "independentista", recusou comentar as primeiras sondagens nomeadamente a da TV3, a televisão da autonomia catalã e que indica a perda de um deputado do Esquerda Republicana da Catalunha, apesar de ultrapassar os socialistas do PSC.

"Esperamos os resultados oficiais mas fazemos agora a avaliação sobre a participação que desceu por causa da incapacidade de Pedro Sánchez (PSOE) que não quis escutar a cidadania e de fazer política", disse Vilalta.

"Foi a cobardia e arrogância de Sánchez que nos levou outra vez às urnas. Não quis enfrentar a Catalunha", acrescentou.

Para o ERC, as "pessoas" estão cansadas de "tantas eleições" provocadas pelo imobilismo de Sánchez.

"Na Catalunha há mais participação do que em Espanha. Nós amamos as urnas e queremos ganhar", afirmou a dirigente da Esquerda Republicana que insistiu em não comentar as sondagens e esperar pelos resultados finais.

"Somos independentistas e republicanos, mas sobretudo somos democratas e construímos a nossa vitória nas urnas. Esperamos pelos resultados finais", concluiu Marta Vilata, numa curta declaração na sede de campanha do ERC instalada na Estação do Norte, perto do centro de Barcelona.

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) perde um deputado, mas ultrapassa os socialistas catalães, segundo a primeira sondagem da TV3, a estação de televisão autonómica Catalã.

De acordo com a primeira previsão respeitante aos resultados na região autónoma, a ERC elege entre 13 a 14 deputados; seguida dos socialistas catalães (PSC), que conseguem entre 12 a 13 lugares.

Em terceiro lugar, segundo a mesma sondagem, situa-se Juntos por Catalunha (JxCat) com 6 a 7 deputados; no quarto Común Podem com 5 a 7 lugares.

Na quinta posição está a Candidatura Unidade Popular (CUP), que concorre pela primeira vez às eleições à Assembleia Nacional e que consegue eleger 3 a 4 deputados, retirando votos à ERC.

Nas três últimas posições, na Catalunha, encontram-se os partidos Cidadãos, Partido Popular (PP) e Vox, todos com 2 deputados.