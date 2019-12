Esta é a família desfeita por acidente em piscina de Espanha

JN Hoje às 18:07 Facebook

O pai e os dois filhos que morreram na piscina de um hotel na Costa do Sol, em Espanha, na véspera de Natal foram identificados. As autoridades espanholas estão a investigar o caso.

Gabriel Diya, de 52 anos, e os filhos Praise Emmanuel, de 16, e Comfort, de 9 anos, foram encontrados inanimados na piscina do Club La Costa World, em Málaga, na Espanha. O incidente terá acontecido após a filha, que se estava a afogar, ter sido ajudada pelo pai e o irmão.

Ainda não foram encontradas razões para que os três membros da família tenham sido encontrados sem vida na piscina. A primeira hipótese será o afogamento, mas as autoridades estão a tentar perceber se houve alguma anomalia com o equipamento do hotel, nomeadamente no sistema de sucção.

Gabriel Diya com o filho Foto: Facebook

Segundo a Sky News, na conta de Facebook do pai, este é descrito como gerente e pastor do Open Heavens London, uma filial da Igreja Cristã Redimida de Deus ("Redeemed Christian Church of God"), da Igreja Pentecostal (movimento cristão protestante), com sede em Charlton, no Reino Unido.

Com ligações a vários cargos na igreja, Gabriel Diya será também gerente de propriedades da imobiliária Flobis Properties Limited. De acordo com o mesmo canal de televisão, o progenitor e a filha são britânicos, enquanto o filho é americano.

Um jornal diário de Málaga avança que a touca de natação do um dos filhos foi encontrada no sistema de filtros da piscina, mas a cadeia de hotéis refere que não há nada de errado com o equipamento.

A CLC World Resorts and Hotels acrescenta ainda que está a colaborar com a investigação.

A mãe das crianças e esposa de Gabriel Diya, que estava acompanhada de outro filho, terá dado o alerta do incidente e está a receber apoio psicológico das autoridades espanholas.

Segundo uma testemunha ouvida no local, a mulher manteve-se calma durante as tentativas de reanimação e apenas rezava.

A família estava de férias no hotel desde 21 de dezembro e regressaria a 28 de dezembro. Os três familiares foram encontrados sem vida na véspera de Natal, a 24 de dezembro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico já informou que está a acompanhar as vítimas.