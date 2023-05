Estacionamento em Haia custa 50 euros, mesmo que seja só por 10 minutos

JN Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O estacionamento na cidade de Haia, nos Países Baixos, custa 50 euros, quer seja por 10 minutos, quer se deixe o carro parado o dia inteiro.

O projeto-piloto, que terá a duração de um ano, pretende desencorajar os visitantes de utilizarem automóveis e descongestionar o trânsito na cidade e no acesso à popular estância balnear de Scheveningen, no Mar do Norte.

A medida surge após os moradores terem apresentado queixas sucessivas de que não conseguiam encontrar um lugar de estacionamento livre na cidade, recentemente visitada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tal é a afluência de pessoas ao local.

PUB

A experiência, como relata o jornal britânico "The Guardian", vai começar numa pequena seleção de ruas, para que possa ser medido o impacto dos "danos colaterais" gerados pela mesma, nomeadamente em termos económicos, havendo já comerciantes a alertar para quebras nas vendas.

O valor estipulado, de 50 euros, por 10 minutos, ou por 24 horas, corresponde a 10 vezes mais do que é atualmente cobrado nas restantes artérias de Haia. Quem não pagar o valor no momento do estacionamento, vai ver o carro rebocado.

A medida, que vai em primeiro lugar beneficiar os cofres da autarquia, é contudo considerada insuficiente por alguns peritos em mobilidade, exigindo políticas mais eficazes que desincentivem o uso do carro.