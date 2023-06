Estado de emergência num terço dos municípios da Sérvia devido a chuvas

JN/Agências Hoje às 21:49 Facebook

Um total de 52 dos 174 municípios e cidades da Sérvia foram declarados em estado de emergência devido aos danos causados pelas intensas chuvas que, até ao momento, obrigaram à retirada de 217 pessoas nas últimas 24 horas.

No total, já foram retiradas 314 pessoas. A água inundou casas, provocou danos em estradas e o colapso de pontes. Os danos mais significativos concentraram-se na região de Kraljevo, no centro do país, e também no oeste da Sérvia, noticiou o canal público de televisão RTS.

A enchente arrasou uma ponte na autoestrada de Ibar ao passar por Adrane, perto de Kraljevo, e o Ministério dos Transportes já anunciou a construção de uma nova ponte. Outra ponte foi destruída em Mrcajevci.

Um porta-voz do Departamento de Emergência, Milos Milenkovic, indicou que a situação no momento é calma, mas os serviços de resgate continuam a trabalhar em municípios como Kucevo, Kraljevo ou Jagodina.