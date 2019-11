Estado de Nova Iorque fixa em 21 anos a idade mínima para comprar tabaco

Hoje às 00:05 Facebook

A lei que aumenta para 21 anos a idade mínima para comprar tabaco e cigarros eletrónicos em Nova Iorque entra em vigor em 13 de novembro, segundo o governador estadual, Andrew Cuomo.

"Estamos a tomar medidas agressivas para assegurar que décadas de progresso conseguido no combate à dependência do tabaco não desapareçam, com o uso de cigarros eletrónicos entre os nova-iorquinos mais jovens", indicou Andrew Cuomo, em comunicado.

O objetivo continua a ser o de reduzir o "hábito mortal" de fumar entre os jovens, acentuou Cuomo.

O governador recordou que dados do Departamento de Saúde assinalam que cerca de 40% dos estudantes do último ano de ensino secundário e um total de 27% dos estudantes do mesmo nível de ensino usam o cigarro eletrónico. Este nível elevado de consumo é atribuído aos líquidos com sabor que são acrescentados. Em 2014 a percentagem relativa ao conjunto destes estudantes era de 10,5%.

Andrew Cuomo particularizou a promoção agressiva destes cigarros eletrónicos, com sabores como menta, chocolate ou cereja, como um dos fatores que pode alterar a tendência de regressão que este hábito tem apresentado entre os jovens nova-iorquinos.

Ainda segundo o governador, para evitar a venda destes produtos a menores de 21 anos, a polícia estadual e o Departamento de Saúde vão fazer investigações à paisana.

Desde que o governador assinou a lei em junho e até 01 de novembro último foram feitas mais de 1.700 inspeções a estabelecimentos comerciais, especificou-se no comunicado.

Quem violar a lei está sujeito a sanções penais e civis.

Até ao passado mês de junho, 16 estados e mais de 400 cidades tinham adotado leis a estabelecer em 21 anos a idade mínima para comprar tabaco.