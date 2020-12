Estado de Victoria pede desculpa por erros em quarentenas em hotéis

JN/Agências Hoje às 10:59 Facebook

O líder do governo do estado australiano de Victoria pediu desculpa pelos erros do programa de quarentena em dois hotéis que levaram à maioria das mortes por covid-19 no país.

Após a divulgação do relatório de investigação, o primeiro-ministro de Victoria, Dan Andrews, explicou que o sistema de quarentena tinha sido implementado rapidamente e sem um livro de regras pandémico.

"Quero pedir desculpa à comunidade vitoriana pelos erros muito claros que foram cometidos neste programa", disse Andrews.

O fraco controlo em dois hotéis de quarentena desencadearam uma onda de infeções na segunda maior cidade da Austrália, enquanto o resto do país tinha estado em grande parte livre de vírus.

Das 908 mortes australianas por covid-19, 820 morreram em Victoria.

A polícia fornece agora segurança nos hotéis de quarentena de Melbourne, algo que tinha sido feito por seguranças privados.

O aeroporto de Melbourne começou a aceitar chegadas internacionais este mês pela primeira vez desde o início de julho.