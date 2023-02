Estados Unidos condenam lançamento norte-coreano de míssil balístico

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Os Estados Unidos condenaram, este sábado, o lançamento norte-coreano de um míssil balístico no mar do Japão e anunciaram que tomarão "as medidas necessárias" para garantir a segurança dos territórios dos seus aliados japoneses e sul-coreanos.

"Esta é uma violação flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU [Organização das Nações Unidas]", afirmou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em comunicado.

A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico intercontinental (ICBM), que pousou nas águas da zona económica exclusiva do Japão, enviando uma forte mensagem na véspera de Seul e Washington iniciarem exercícios militares conjuntos.

Embora o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos tenha determinado que este lançamento não representa uma "ameaça imediata" para os territórios dos Estados Unidos da América e dos seus aliados, Washington considerou que "aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a situação de segurança na região".

Os Estados Unidos exortaram a comunidade internacional a condenar o lançamento do míssil norte-coreano e pediram a Pyongyang que cesse as suas "ações desestabilizadoras" e se envolva num "diálogo sério".

Watson enfatizou que a equipa de segurança nacional dos Estados Unidos está em estreita coordenação com seus parceiros e aliados e que os Estados Unidos "tomarão todas as medidas necessárias" para garantir a sua segurança e a dos seus aliados, referindo-se explicitamente ao Japão e à Coreia do Sul.

Pyongyang realizou um número recorde de lançamentos de mísseis no ano passado e este mais recente aconteceu depois de mais de um mês e meio sem realizar um único teste de armas.