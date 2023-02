Estados Unidos opõem-se a normalização de relações com Al Asad

JN/Agências Hoje às 00:11 Facebook

Os Estados Unidos prometeram ajudar os sírios a superar a crise humanitária causada pelo sismo, mas advertiram que se opõem à normalização das relações da comunidade internacional com o governo de Bashar al-Assad.

"Apoiamos todos os países que fazem o possível para enviar ajuda humanitária à Síria o mais rápido possível. O que não apoiamos é a normalização das relações com o regime de Assad", disse o porta-voz do da diplomacia dos EUA, Ned Price.

Segundo Ned Price, Joe Biden está "ciente" das necessidades humanitárias do povo sírio, mas considera Al Asad "responsável" pelo facto de o país, em guerra há quase 12 anos, estar numa situação tão delicada.

"Continuaremos a defender junto dos nossos parceiros em todo o mundo que agora não é o momento de normalizar as relações", reiterou o porta-voz, lembrando que os Estados Unidos estão a enviar ajuda humanitária tanto às zonas pró-governamentais como às zonas rebeldes da Síria, através de ONGs no terreno e não através do executivo de Al Asad.

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que iam permitir transações relacionadas com a resposta ao sismo na Síria durante 180 dias, para que as sanções não impedissem a entrega da ajuda.

O executivo de Al Asad concordou, na segunda-feira, autorizar o uso de duas passagens de fronteira com a Turquia para enviar ajuda às regiões de oposição de Damasco, luz verde que permitiu à ONU entrar no seu primeiro comboio nas áreas rebeldes atingidas pelo sismo através da passagem de Bab al Salam, fora de alcance desde 2020.

Os sismos na Turquia e na Síria, de 7,7 e 7,6 na escala de Richter, respetivamente, ocorreram em 06 de fevereiro e o número oficial de mortos ultrapassa já os 40 mil em ambos os países, número que se prevê continue a aumentar.