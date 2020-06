Estados Unidos ultrapassam os 2,5 milhões de casos de covid-19

JN/Agências Hoje às 01:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos da América ultrapassaram a marca dos 2,5 milhões de casos de covid-19, segundo a mais recente contagem avançada pela Universidade Johns Hopkins, que monitoriza a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país.

Às 17.30 horas (22.30 horas em Portugal continental), os EUA tinham 2.500.419 casos confirmados de contágio, de acordo com aquela universidade de Baltimore, numa altura em que a pandemia parece estar fora de controlo no sul do país, com estados como a Florida ou o Texas a baterem recordes diários de novos casos.

Os Estados Unidos são já o país com mais mortos (125.039) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,5 milhões).

Seguem-se o Brasil (55.961 mortes, mais de 1,27 milhões de casos), Reino Unido (43.514 mortos, mais de 310 mil casos), a Itália (34.716 mortos e mais de 240 mil casos), a França (29.778 mortos, mais de 199 mil casos) e a Espanha (28.341 mortos, mais de 248 mil casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 495 mil mortos e infetou mais de 9,87 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.