"Estamos à frente", diz candidato da oposição turca

O candidato da oposição turca, Kemal Kiliçdaroglu, afirmou este domingo que está "à frente" no escrutínio das eleições presidenciais, cujos resultados oficiais ainda não foram divulgados.

"Estamos à frente", escreveu Kemal Kiliçdaroglu na rede social Twitter, contestando os números da agência noticiosa oficial turca Anatólia, que atribui 52% a Recep Tayyip Erdogan, após a contagem de mais de 40% dos votos.

Segundo a agência, que cita dados não oficiais, Kemal Kiliçdaroglu está com 42%.

Também os presidentes das câmaras de Ancara e Istambul, ambos da oposição de um dos partidos que apoiam a candidatura do adversário de Erdogan na corrida presidencial, disseram, em conferência de imprensa, que os dados de que dispõem contrariam os divulgados pela agência oficial Anatólia, sendo Kiliçdaroglu que vai à frente.

Os dois autarcas manifestaram também receio de que esteja a haver manipulação dos resultados.

Estes dois autarcas, que venceram as câmaras detidas por dirigentes do partido AKP, de Erdogan, em 2019, indicaram também que os resultados oficiais que estão a ser divulgados são de zonas onde o partido do atual chefe de Estado tem mais influência e que, com certeza, durante a noite, à medida que os votos de outras zonas da Turquia forem contabilizados, os resultados poderão alterar-se a favor de Kiliçdaroglu.

A maioria das sondagens antecipava uma derrota para Erdogan, no poder há 20 anos, prevendo uma vitória apertada de Kiliçdaroglu, o que evitaria uma segunda volta dentro de duas semanas.

É, contudo, previsível que nenhum dos dois consiga a alcançar a maioria absoluta nesta primeira volta.

Num sufrágio em que se joga a sobrevivência política do atual chefe de Estado, este ato eleitoral traduzir-se-á numa escolha de modelo de sociedade entre um líder poderoso e um opositor que propõe o consenso e a negociação.

As assembleias de voto para eleger um presidente e um parlamento na Turquia encerraram às 15 horas (17 horas locais), tendo as eleições decorrido sem incidentes.

O Conselho supremo eleitoral vai anunciar os resultados provisórios esta noite, mas a contagem final oficial apenas será divulgada na próxima sexta-feira.

Para as eleições legislativas concorrem 24 partidos, a maioria em coligações para tentarem ultrapassar a barreira mínima dos 7% que permite a eleição de deputados para a Grande Assembleia Nacional (Parlamento), com 600 lugares.