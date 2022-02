Estátua roubada há quase 50 anos volta para museu francês

JN/Agências Hoje às 07:56 Facebook

Um detetive de arte holandês devolveu uma rara estátua romana, que era considerada um dos tesouros mais importantes de França, ao museu de onde foi roubada há quase 50 anos.

Arthur Brand, apelidado de "Indiana Jones do Mundo da Arte", devolveu a estátua de bronze do deus Baco do século I ao diretor do Musée du Pays Chatillonnais, no leste de França. Foi lá, numa noite fria de dezembro de 1973, que os ladrões partiram uma janela, rastejaram pelas grades e furtaram a estátua de 40 centímetros do deus do vinho.

"Os criminosos levaram algumas antiguidades romanas, cerca de cinco mil moedas romanas - mas o mais importante, a estátua de bronze de Baco quando criança", disse Brand, em declarações à AFP.

Arthur Brand devolveu ao museu a peça roubada Foto: AFP

"A perda para o museu e a comunidade foi enorme. Uma das suas antiguidades mais preciosas tinha sido roubada", disse Brand, momentos antes de devolver a estatueta numa cerimónia num hotel de Amesterdão. "Como naquela época não havia um catálogo adequado para arte roubada, a estátua desapareceu no submundo e foi considerada perdida para sempre."

O diretor do museu - famoso pela sua coleção de artefactos romanos do sítio arqueológico próximo de Vertillum, uma antiga vila galo-romana escavada pela primeira vez em 1846 - disse que foi um momento emocionante. "Quando o vi agora pela primeira vez, percebi o quão mais bonito é do que a cópia que temos em exibição" desde que o original foi roubado, disse Catherine Monnet.

Encontrada por acaso

A estátua ressurgiu por puro acaso há dois anos, quando um cliente austríaco entrou em contacto com Brand, cujas descobertas anteriores incluem uma pintura de Picasso e "Cavalos de Hitler", esculturas que ficavam do lado de fora da chancelaria do líder nazi em Berlim.

O cliente pediu ao holandês que investigasse uma estátua de um menino que comprou legalmente no circuito de arte. "Quando não encontrámos nenhuma referência para um trabalho tão importante existente em qualquer lugar, percebemos que o trabalho poderia ter sido roubado", disse Brand.

Após meses de investigação, um registo numa edição de 1927 de uma revista arqueológica francesa finalmente revelou uma pista: a escultura retrata Baco quando criança e pertencia a um museu francês. Outras investigações com a polícia francesa revelaram que foi roubada em 19 de dezembro de 1973.

"Isso significa que tivemos que fazer um acordo. O colecionador austríaco comprou legalmente no mercado aberto, onde provavelmente foi vendido mais de uma vez nas últimas décadas", disse o detetive. Além disso, o prazo de prescrição na França era de cinco anos, o que significa que nenhum processo criminal poderia ser aberto, disse Brand. "Mas o proprietário ficou chocado ao saber que a peça havia sido roubada e queria devolvê-la ao museu".