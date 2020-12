Estes são os 18 "heróis do futuro" que vão chegar à Lua em 2024

Tiago Rodrigues Hoje às 12:25 Facebook

Nove homens e nove mulheres. Dezoito astronautas. Têm entre 32 e 55 anos e são os escolhidos da NASA para a viagem de regresso à Lua em 2024, no âmbito do programa Artemis, o "irmão gémeo" do programa Apollo. O governo dos Estados Unidos apresentou-os como "os heróis do futuro" e a agência espacial garantiu que "vai haver mais".

Os 18 astronautas que irão viajar para a Lua sob o programa Artemis foram anunciados na quarta-feira pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, durante um evento na Florida.

O grupo inclui o próximo homem e a primeira mulher a caminhar na superfície lunar, em 2024. Entre os escolhidos estão astronautas experientes que já viajaram para a Estação Espacial Internacional, assim como novos recrutas que nunca voaram no espaço.

"Meus companheiros americanos, apresento-vos os heróis do futuro que nos levarão de volta à Lua e mais além", afirmou Mike Pence durante o evento.

Stephanie Wilson, que esteve no Espaço três vezes a bordo de um vaivém da NASA, Christina Koch, que detém o recorde de tempo contínuo mais longo no espaço para uma mulher, e Victor Glover, que recentemente viajou até à Estação Espacial Internacional a bordo do SpaceX Crew Dragon, são apenas alguns dos astronautas que irão voar até à Lua nos próximos anos.

"Este é o primeiro grupo dos nossos astronautas Artemis. Quero ser claro, haverá mais", garantiu o administrador da NASA, Jim Bridenstine, durante a oitava reunião do Conselho Espacial Nacional no Centro Espacial John F. Kennedy, na Florida.

A agência espacial norte-americana planeia enviar um homem e uma mulher ao polo sul da Lua em 2024 para a primeira aterragem tripulada desde a Apollo 17 em 1972.

A primeira aterragem tripulada na Lua aconteceu em 20 de julho de 1969, no voo espacial Apollo 11 Foto: Laurent Emmanuel / AFP

A essa missão irão seguir-se mais voos de astronautas a viajar numa nave chamada Orion, que será lançada por um enorme foguete chamado Sistema de Lançamento Espacial.

Bridenstine afirmou que a NASA quer estabelecer um programa "sustentável" de exploração lunar, incluindo a construção de uma base lunar.

Nove dos 18 astronautas do programa Artemis já voaram no espaço; oito são membros da classe de astronautas mais recente, selecionada em 2017. Uma delas, Nicole Aunapu Mann, foi selecionada em 2013, mas ainda não voou em missão.

Conheça os 18 astronautas do programa Artemis:

Joseph Acaba

Joseph Acaba Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 17 de maio de 1967 (53 anos), em Anaheim, Califórnia. Seleção do astronauta: 2004. Três voos: vaivém espacial (2009), Soyuz (2012; 2018).

Kayla Barron

Kayla Barron Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 19 de setembro de 1987 (33 anos), em Pocatello, Idaho. Seleção da astronauta: 2017. Sem voos.

Raja Chari

Raja Chari Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 24 de junho de 1977 (43 anos), em Milwaukee, Wisconsin. Seleção do astronauta: 2017. Sem voos.

Matthew Dominick

Matthew Dominick Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 7 de dezembro de 1981 (39 anos), em Wheat Ridge, Colorado. Seleção do astronauta: 2017. Sem voos.

Victor Glover

Victor Glover Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 30 de abril de 1976 (44 anos), em Pomona, Califórnia. Seleção do astronauta: 2013. Um voo: SpaceX Crew Dragon (2020).

Warren Hoburg

Warren Hoburg Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 16 de setembro de 1985 (35 anos), em Pittsburgh, Pensilvânia. Seleção do astronauta: 2017. Sem voos.

Jonny Kim

Jonny Kim Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 5 de fevereiro de 1984 (36 anos), em Los Angeles, Califórnia. Seleção do astronauta: 2020. Sem voos.

Christina Koch

Christina Koch Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 29 de janeiro de 1979 (41 anos), em Grand Rapids, Michigan. Seleção da astronauta: 2013. Um voo: Soyuz (2019).

Kjell Lindgren

Kjell Lindgren Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 23 de janeiro de 1973 (47 anos), em Taipei, Taiwan. Seleção do astronauta: 2009. Um voo: Soyuz (2015).

Nicole A. Mann

Nicole A. Mann Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 27 de junho de 1977 (43 anos), em Petaluma, Califórnia. Seleção da astronauta: 2013. Sem voos, atribuída à tripulação do Boeing Starliner.

Anne McClain

Anne McClain Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 7 de junho de 1979 (41 anos), em Spokane, Washington. Seleção da astronauta: 2013. Um voo: Soyuz (2018).

Jessica Meir

Jessica Meir Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 1 de julho de 1977 (43 anos), em Caribou, Maine. Seleção da astronauta: 2013. Um voo: Soyuz (2019).

Jasmin Moghbeli

Jasmin Moghbeli Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 24 de junho de 1983 (37 anos), em Bad Nauheim, Alemanha. Seleção da astronauta: 2017. Sem voos.

Kate Rubins

Kate Rubins Foto: NASA/Robert Markowitz

Nasceu em 14 de outubro de 1978 (42 anos), em Farmington, Connecticut. Seleção da astronauta: 2009. Dois voos: Soyuz (2016; 2020).

Frank Rubio

Frank Rubio Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 11 de dezembro de 1975 (44 anos), em Los Angeles, Califórnia. Seleção do astronauta: 2017. Sem voos.

Scott Tingle

Scott Tingle Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 19 de julho de 1965 (55 anos), em Attleboro, Massachusetts. Seleção do astronauta: 2009. Um voo: Soyuz (2017). É o mais velho dos astronautas do programa Artemis.

Jessica Watkins

Jessica Watkins Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 14 de maio de 1988 (32 anos), em Gaithersburg, Maryland. Seleção da astronauta: 2017. Sem voos. É a mais nova dos astronautas do programa Artemis.

Stephanie Wilson

Stephanie Wilson Foto: NASA/Bill Ingalls

Nasceu em 27 de setembro de 1966 (54 anos), em Boston, Massachusetts. Seleção da astronauta: 1996. Três voos: vaivém espacial Discovery (2006; 2007; 2010). É a mais experiente dos astronautas do programa Artemis.