Esteve em zonas afetadas pelo coronavírus? Saiba o que deve fazer

R. S. Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde diz que não existem restrições à estadia em Portugal de pessoas que regressem de uma área de transmissão ativa do novo coronavírus, mas deixa recomendações.

Se voltou recentemente do norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Irão ou outras zonas onde haja uma transmissão ativa do Covid-19, a DGS aconselha que, durante 14 dias, esteja atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, devendo medir e registar a temperatura corporal duas vezes por dia. Recomenda também que, durante o mesmo período, se isole, evite o contacto físico com terceiros e verifique se alguma das pessoas com quem convive de perto desenvolve sintomas.

Se isso acontecer, o doente não deve deslocar-se de imediato aos serviços de saúde. O melhor a fazer é ligar para a Linha Saúde 24 (800 24 24 24) e seguir as orientações indicadas, acrescenta a DGS, que destaca também a importância de "lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos", reforçando essa lavagem "antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas". Em alternativa, um gel desinfetante também pode ser usado para higiene das mãos.

Utilizarlenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitando-os num caixote do lixo e lavando as mãos de seguida, e tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias são outras recomendações da DGS.

Risco em Portugal

"Moderado a elevado"

O balanço provisório da epidemia do Covid-19 é de 2800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Além de 2744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, na sequência de um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registou 25 casos suspeitos de infeção, sete dos quais ainda estão a ser analisados. Os restantes 18 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos. No seu primeiro boletim diário sobre a epidemia, divulgado na quarta-feira, a DGS indicou que, "de acordo com a informação atual, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado".