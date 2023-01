JN Hoje às 18:07 Facebook

Jay Briscoe, estrela de wrestling, morreu num acidente de viação, aos 38 anos.

O lutador, cujo nome real era Jamin Pugh, morreu num acidente que aconteceu esta terça-feira, no estado norte-americano de Delaware.

Tony Khan, patrão da liga RHO, Ring of Honor, partilhou no Twitter uma mensagem de pesar pelo falecimento do lutador que participava nos combates há 20 anos. "Faremos tudo o que pudermos para apoiar a sua família", escreveu.