Estudantes portugueses vão passar noite em embaixada deserta

João Moreira não esperava início da guerra, não conseguiu fugir e refugiou-se num abrigo. Telefonema da mãe levou-o até solo nacional

João Moreira, 26 anos, e Beatriz Barata, 22, vão passar noite desta sexta-feira na Embaixada Portuguesa de Kiev. Serão as únicas pessoas a permanecer no edifício e só às primeiras horas da manhã terão a companhia dos funcionários diplomáticos e de outros cidadãos nacionais para apanhar o autocarro que os levará até à Roménia. Nessa altura, ficarão para trás horas de incerteza provocadas por uma guerra que não esperavam.

João saiu de Recarei, em Paredes, no dia 6 deste mês. Partiu com a intenção de cumprir um estágio de dois meses na Ucrânia, promovido pela AISEC, plataforma internacional criada para desenvolver competências de liderança em jovens estudantes. Contudo, contra todas as suas expectativas, teve de fugir.