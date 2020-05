Estudo concluiu que covid-19 mata quatro vezes entre os negros

JN Hoje às 01:31 Facebook

De acordo com um estudo publicado pela CNN, que cita o Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido, os negros correm um risco maior do que brancos ou outros grupos étnicos de sucumbir à doença covid-19.

O relatório menciona que mulheres negras (definidas pelo estudo como Negras das Caraíbas, de origem Africana e Outros Negros) têm 4,3 vezes mais hipóteses de morrer com o novo coronavírus do que mulheres brancas. Ao passo que os homens negros têm 4,2 vezes mais probabilidade de morrer que os pares caucasianos.

Pessoas de etnia bengali, paquistanesa, indiana e mista também apresentam um "risco estatisticamente significativo de morte", segundo o relatório, divulgado na quinta-feira.

As disparidades dos resultados são explicados por "desvantagens socioeconómicas e outras circunstâncias, mas uma parte restante da diferença ainda não foi explicada", lê-se no mesmo estudo.

Uma das conclusões deste estudo refere que a doença, na origem da pandemia, tende a ser tudo menos "equilibrada entre classes e nacionalidades".

Por isso, David Lammy, secretário da justiça inglesa escreveu, quinta-feira, no Twitter, que "investigar as causas dessa desproporcionalidade", descrevendo estas impressões de "aterradoras". "É preciso tomar medidas para proteger homens e mulheres negros - e também pessoas de todas as origens - do vírus", acrescentou.

A tese é apoiada por estudos anteriores que ditam que as pessoas negras no Reino Unido têm uma taxa de morte muito mais alta do que seus pares brancos.

Esse estudo revela ainda que o excesso de mortes não pode ser explicado apenas por diferenças geográficas e demográficas - nem por mortes não hospitalares. As descobertas também coincidem com relatórios semelhantes realizados nos Estados Unidos, onde os afro-americanos morreram de covid-19 com uma taxa desproporcionalmente elevada.

Nesse estudo ficou esclarecido que em Chicago, 72% das pessoas que morreram eram negras. Informação também já revelada em abril pelas autoridades americanas.

O Reino Unido tem o maior número de mortes pelo novo coronavírus na Europa. Mais de 30.000 pessoas morreram desde o início do surto.