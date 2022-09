Estudo revela que há 20 triliões de formigas no planeta

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

Existem pelo menos 20 triliões de formigas na Terra, de acordo com um novo estudo.

Determinar a população global de formigas é importante para medir as consequências das mudanças no seu habitat - incluindo aquelas causadas pelas alterações climáticas. As formigas desempenham um papel significativo, dispersando sementes, hospedando organismos e servindo como predadores ou presas.

Alguns estudos já tentaram estimar a população global de formigas, mas resultaram num número muito menor do que 20 triliões. Para esta nova tentativa - publicada segunda-feira na revista "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" - os investigadores analisaram 465 estudos que mediram o número de formigas localmente no campo.

As centenas de estudos usaram duas técnicas padronizadas: montar armadilhas que capturavam as formigas que passavam durante um determinado período de tempo ou analisar o número de formigas num determinado pedaço de folhas no chão.

Embora as análises tenham sido realizadas em todos os continentes, algumas regiões importantes tinham poucos ou nenhum dado, incluindo a África Central e a Ásia. É por isso que "a verdadeira abundância de formigas em todo o mundo provavelmente será consideravelmente maior" do que o estimado, segundo o estudo. "É de extrema importância que preenchamos essas lacunas restantes para obter uma imagem abrangente da diversidade de insetos".

Existem mais de 15.700 espécies e subespécies de formigas que são encontradas em todo o planeta - e provavelmente um número igual que ainda não foi descrito. Mas quase dois terços delas são encontrados em apenas dois tipos de ecossistemas: florestas tropicais e savanas.

Com base no número estimado de formigas, acredita-se que a sua biomassa global total seja de 12 megatoneladas de carbono seco - mais do que a de aves e mamíferos selvagens combinados e 20% da de humanos.

No futuro, os cientistas planeiam estudar os fatores ambientais que influenciam a densidade populacional das pequenas criaturas.