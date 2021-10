"Estúpidos e mentirosos". Schwarzenegger critica líderes que ignoram alterações climáticas

Maria Campos Hoje às 15:03 Facebook

O ator e antigo governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger defende que os líderes mundiais que alegam que combater as alterações climáticas prejudica a economia são "estúpidos e mentirosos".

A propósito da cimeira do clima COP26, que vai acontecer entre 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, Escócia, Arnold Schwarzenegger afirmou, numa entrevista à BBC, que a redução das emissões de carbono vai beneficiar as economias globais. A prova, segundo o também empresário, é o contínuo sucesso económico da Califórnia e a prolífica criação de empregos que mostram que a redução do dióxido de carbono e o aumento da riqueza andam de mãos dadas.

"Eles são mentirosos, são estúpidos. Ou não sabem como fazer, mas nós descobrimos como o fazer na Califórnia e é tudo uma questão de ter coragem", argumentou.

Enquanto governador entre 2003 e 2011, Schwarzenegger estabeleceu metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Desde que deixou o cargo, tem usado a sua fama e influência para promover políticas ambientais, principalmente com a Iniciativa Climática Schwarzenegger.

As soluções de Schwarzenegger

Schwarzenegger também é crítico de uma agenda ambiental focada no sacrifício do estilo de vida. O ator reduziu a sua ingestão de carne em cerca de três quartos nos últimos anos, mas argumenta que não sacrificou nada e que está a "ganhar" como resultado.

"Desde que comecei a comer mais vegetais e alimentos à base de plantas, o meu cardiologista disse que as minhas artérias pararam de se estreitar", contou. "Então, como sacrifiquei algo? Ganhei saúde, isto deu-me mais dois anos."

Além disso, reduzir na ingestão da carne teve também como objetivo combater a poluição causada pelo comércio internacional.

O ex-governador alertou ainda que muita da poluição do ar surge do transporte marítimo e sugeriu que, para reduzir esse carbono, é importante que as pessoas façam compras localmente.

Na mesma entrevista, o empresário defendeu que a tecnologia também está a fazer nascer novas soluções, citando o seu Hummer, o carro que usa e no qual trocou o combustível por uma bateria, já que a versão elétrica é mais rápida e tem mais potência.

Schwarzenegger planeia participar na cimeira do clima COP26 na próxima semana, mas não acredita muito numa mudançasde cima para baixo, preferindo ver a solução vinda da pressão popular e da mudança tecnológica. No entanto, permanece otimista: "Não há destino além do que fazemos para nós mesmos."