EUA alertam para possíveis ataques terroristas em Joanesburgo no fim de semana

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A embaixada norte-americana na África do Sul alertou hoje para possíveis ataques num dos subúrbios mais ricos de Joanesburgo, no próximo fim de semana, embora não tenha determinado o método ou o alvo.

"O Governo dos EUA recebeu informações de que os terroristas podem estar a planear realizar um ataque a grandes concentrações de pessoas num local não especificado na área de Sandton, no dia 29 de outubro 2022", segundo o alerta emitido pela embaixada dos Estados Unidos da América.

A embaixada, que não forneceu mais pormenores, instou os seus trabalhadores a evitarem multidões nos próximos dias.

PUB

Joanesburgo não sofreu grandes ataques nas últimas décadas, embora o país esteja sob a ameaça do grupo terrorista Estado Islâmico, que alertou para possíveis ataques em retaliação ao envolvimento da África do Sul em operações antiterrorismo no norte de Moçambique.

Martin Ewi, especialista em segurança africano no Conselho de Segurança da ONU, já tinha alertado para a possibilidade de o continente africano ser "o futuro do califado" pelo Estado Islâmico.

O especialista afirmou que o grupo terrorista "expandiu a sua influência além da medida" em África, com pelo menos 20 países a sentirem diretamente a atividade do grupo extremista e mais de 20 outros "a serem usados para logística e para mobilizar fundos e outros recursos".