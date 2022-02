EUA anunciam início de manobras militares com aliados no leste da Europa

JN/Agências Hoje às 00:46 Facebook

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou o início manobras militares das forças do país na Europa e na África (USAREUR-AF) com os aliados no final deste mês, abrangendo 13 mil participantes de 13 países.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, numa entrevista coletiva na quarta-feira, precisou que os exercícios, denominados "Saber Strike 22", vão durar até março e estavam programados há muito. "São realizados no inverno para demonstrar a capacidade de operar em condições austeras", disse John Kirby, sem especificar o local dos exercícios.

Inicialmente, de acordo com o site da NATO, esses exercícios foram planeados entre 24 de janeiro e 1 de abril na Estónia, Lituânia, Letónia, Polónia, Eslováquia, República Checa e Noruega.

Segundo o porta-voz do Pentágono, os exercícios servem para demonstrar que as forças dos EUA na Europa podem apoiar as operações em andamento, enquanto realizam treinos pré-planeados, sem prejudicar o seu apoio à NATO e seus parceiros.

As manobras coincidem com o aumento da tensão internacional depois de, na segunda-feira, a Rússia ter reconhecido a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste europeu, e autorizou o envio de soldados para Donbass.