EUA anunciam nova ajuda financeira de 4500 milhões de dólares para a Ucrânia

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos vão dar à Ucrânia 4500 milhões de dólares (4377 milhões de euros) para suprir necessidades orçamentais, como despesas hospitalares, salários de funcionários públicos e professores e assistência social aos mais vulneráveis.

Em comunicado, a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, anunciou que este novo pacote de ajuda será disponibilizado nas próximas semanas.

Washinston realçou que, combinada com a ajuda militar, esta ajuda pretende ser um importante instrumento na resistência da Ucrânia à invasão pela Rússia.

PUB

Com este novo desembolso, a ajuda dos EUA à Ucrânia sobe para 13 mil milhões de dólares (12,64 mil milhões de euros), de acordo com o comunicado.

"Encorajamos outros doadores a acelerarem a sua assistência à Ucrânia", apelou Yellen na mensagem, na qual lembrou que o Departamento do Tesouro dos EUA continuará a ajudar o país com outras ferramentas, como as "sanções históricas" à Rússia que estão a "enfraquecer a máquina de guerra" do Presidente Vladimir Putin.

A Rússia lançou uma ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro na Ucrânia que ainda perdura e que foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.

Os países ocidentais, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, responderam à invasão russa com ajuda humanitária, militar e económica à Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções políticas e económicas sem precedentes.