EUA anunciam novo pacote de ajuda militar de 725 milhões de dólares

JN/Agências Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O governo dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira um novo pacote de armas e outras assistências militares à Ucrânia, no valor de 725 milhões de dólares, na mesma semana em que vários aliados europeus também divulgaram ajuda militar.

Washington apresentou um novo pacote de ajuda militar na sequência das reuniões da NATO, onde líderes de Defesa da Europa e de todo o mundo prometeram armas e sistemas de defesa aérea à Ucrânia, enquanto a Rússia intensificava o bombardeamento contra a capital Kiev e outras regiões.

De acordo com autoridades norte-americanas, não existem novas armas importantes neste pacote de ajuda, mas esta visa em grande parte reabastecer milhares de cartuchos de munição para os sistemas de armas que a Ucrânia está a utilizar com sucesso na sua contraofensiva contra a Rússia, enquanto a guerra se estende pelo seu oitavo mês.

PUB

O novo pacote inclui munições para os sistemas avançados de foguetes de alta mobilidade, conhecidos como HIMARS, uma arma crítica que melhorou a capacidade da Ucrânia em atacar depósitos de munições, pontes e outros alvos importantes que corroem a capacidade da Rússia de reabastecer as suas tropas.

Os norte-americanos já enviaram 20 HIMARS para a Ucrânia e prometeram mais 18, a serem entregues nos próximos anos.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, que os EUA comprometeram mais de 17 500 milhões de dólares em armas e outros equipamentos.

O novo apoio dos Estados Unidos encerra uma série de pacotes de ajuda militar anunciados esta semana pelos aliados, com novas contribuições para que a Ucrânia continue a combater a invasão russa.

Um alto funcionário da Defesa norte-americana referiu aos jornalistas no Pentágono que as necessidades imediatas da Ucrânia continuam a envolver as defesas aéreas adicionais.

A mesma fonte lembrou que recentemente, em 24 horas, a Rússia disparou mais de 80 mísseis contra alvos ucranianos e que as defesas aéreas ucranianas foram capazes de intercetar apenas cerca de metade deles.

Esta semana o governo britânico referiu que vai fornecer mísseis para os sistemas antiaéreos avançados da NASAM, que o Pentágono planeia enviar para a Ucrânia, a par de centenas de 'drones' e 18 canhões de artilharia.

A Alemanha enviou o primeiro dos quatro sistemas de defesa aérea IRIS-T prometidos, a França prometeu mais artilharia, sistemas antiaéreos e mísseis, os Países Baixos disseram que vão enviar mísseis e o Canadá planeia enviar equipamentos de inverno, câmaras de drones e comunicações por satélite.

A onda de ataques russos também representa um esforço urgente de Moscovo para recuperar o equilíbrio, já que a feroz contraofensiva da Ucrânia recuperou cidades e territórios que a Rússia tinha invadido nos primeiros dias da guerra.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,6 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6221 civis mortos e 9371 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.