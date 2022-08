EUA apreendem avião de oligarca russo que vale quase 90 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 10:17 Facebook

O Departamento de Justiça dos EUA ordenou a apreensão de um avião, de marca Airbus, avaliado em mais de 90 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros), do oligarca russo Andrei Skoch, informou na segunda-feira a procuradoria federal do sul nova-iorquino.

Skoch é membro da Duma, a câmara baixa do parlamento russo, e a ordem foi emitida por alegada lavagem de dinheiro.

Um juiz federal emitiu a ordem depois de entender existir causa provável de violação das leis federais contra a lavagem de dinheiro, segundo o comunicado da procuradoria.

Este multimilionário empresário do aço, com uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros), segundo a revista Forbes, está, desde 6 de abril de 2018, na lista de oligarcas sancionados pelos EUA como deputado da Duma, onde está desde 1999, e pelos "seus vínculos com grupos criminosos russos, incluindo a liderança de uma dessas organizações", recorda-se no mesmo comunicado.