EUA aprovam vacina da Moderna para a covid-19

A autoridade norte-americana do medicamento (FDA, na sigla original) aprovou, esta sexta-feira, o uso de emergência da vacina para a covid-19 da Moderna, a segunda a ser aprovada no país. Atualmente, os norte-americanos já estão a ser vacinados com a da Pfizer.

Os EUA têm um acordo de compra de 200 milhões de doses desta vacina, sendo que seis milhões estarão prontas a ser distribuídas.

A vacina da Moderna foi considerada segura e eficaz pela FDA, num resumo dos dados divulgados no início desta semana, deixando poucas dúvidas sobre sua futura autorização. A análise publicada confirmou uma eficácia média de 94,1%.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (310.325) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 17,1 milhões) em todo o mundo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.649.927 mortos resultantes de mais de 74,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.