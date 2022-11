EUA aprovam venda de mísseis de precisão à Finlândia por 311 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 07:47 Facebook

O Governo dos Estados Unidos aprovou a venda de mais de 80 mísseis de precisão à Finlândia, num total de 323 milhões de dólares (cerca de 311 milhões de euros), divulgou esta segunda-feira o Departamento de Estado norte-americano.

País tradicionalmente não-alinhado, mas que se prepara para integrar a NATO, uma intenção manifestada em conjunto com a Suécia desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Finlândia pretende adquirir 40 mísseis táticos e 48 bombas guiadas flutuantes para equipar a sua frota de caças aéreos.

Esta venda de equipamentos sensíveis teve de ser previamente aprovada pelo Governo americano, explicou o Departamento de Estado em comunicado. Em causa dois tipos de armas, o AIM 9X Block II e a AGM-154 JSOW.

O AIM 9X Block II, conhecido como "Sidewinder", é um míssil ar-ar de curto alcance guiado por infravermelho produzido pela Raytheon. A AGM-154 JSOW ("Joint standoff weapon") é uma bomba guiada flutuante de precisão de médio alcance, permitindo disparar a uma distância segura ("standoff"), também fabricada pela mesma empresa.

"Esta proposta de venda fortalecerá a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos, aumentando a segurança de um parceiro de confiança, que é um importante contribuinte para a estabilidade política e o progresso económico do mundo", destacou ainda a administração liderada por Joe Biden.

Este armamento "melhorará as capacidades ar-ar e ar-terra da Finlândia", que "não terá dificuldade em integrá-las às suas Forças Armadas", concluiu o Departamento de Estado no comunicado.

Após a invasão russa da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia apresentaram em maio uma proposta conjunta para ingressar na NATO, abandonando décadas de não-alinhamento militar.

A adesão, que deve ser aceite por unanimidade pelos 30 estados membros da NATO, foi ratificada por todos, incluindo por Portugal, com exceção da Turquia e da Hungria.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, lamentou no domingo os atrasos na ratificação da entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, defendendo que o processo já deveria estar concluído.

Ancara acusa os dois países, com maior veemência a Suécia, de servirem de refúgio a militantes próximos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), bem como por albergarem representantes das Unidades de Proteção do Povo (YPG), ativas na Síria, que a Turquia considera como organizações terroristas.

Os turcos bloquearam a entrada dos dois países nórdicos na Aliança Atlântica desde maio e assinou um memorando de entendimento com Estocolmo e Helsínquia em junho, vinculando a adesão à luta contra os movimentos curdos e apoiantes nos dois países.

Já a Hungria adiou, na quinta-feira, a ratificação da adesão da Suécia e Finlândia para 2023. O parlamento húngaro irá pronunciar-se sobre essa matéria, votando-a "na sua primeira sessão" do próximo ano, declarou o primeiro-ministro nacionalista, Viktor Orbán.

Orbán garantiu, contudo, aos dois países do norte da Europa o seu apoio para se juntarem à NATO.

