EUA avisam China que a Marinha vai passar a reagir de forma "mais musculada"

Os militares dos EUA preveniram na quinta-feira que os seus navios de guerra iam passar a responder de forma "mais musculada" a quem violar o direito internacional, citando nomeadamente Pequim.

No novo documento de estratégia naval, que fixa os objetivos da Marinha dos EUA, do corpo de "Marines" e da Guarda Costeira para os próximos anos, o Pentágono sublinhou que vários países, mencionando a Federação Russa e a China, "contestam o equilíbrio de poder em regiões chave, para enfraquecer a ordem internacional atual".

No documento, onde se qualificou a China como "a ameaça mais forte", especificou-se que as forças navais dos EUA (US Navy)"têm interações diárias com os navios de guerra e os aviões chineses e russos".

Os EUA contestam as reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul da China.

O último incidente entre a marinha norte-americana e chinesa foi no final de agosto, quando Pequim anunciou que expulsou um navio de guerra dos EUA do arquipélago das Paracel, controlado pela China.

Os dirigentes de Pequim reivindicam a quase totalidade das ilhas do Mar do Sul da China, o que é contestado por outros Estados ribeirinhos (Vietname, Malásia, Filipinas e Brunei).

Face às pretensões chinesas, consideradas excessivas, Washington está a enviar navios de guerra com cada vez mais frequência para a região, para efetuar o que designa por "operações de liberdade de navegação".

Para manter a sua vantagem estratégica face às forças navais chinesas, que "triplicaram de volume desde há 20 anos", a Marinha dos EUA quer modernizar-se, com navios mais pequenos, mais ágeis, e inclusive pilotos à distância.

Os navios de guerra norte-americanos vão também "aceitar riscos táticos calculados e adotar uma posição mais afirmativa durante as operações diárias", indicou-se no documento.

Para o contra-almirante Jay Bynum, "isto significa ser mais reativo, mais musculado nas operações". Antes, comparou, "a atitude era procurar a desescalada. Mas agora faz-se meia-volta e minimizamos o risco", acrescentou, salientando que a Marinha norte-americana estava a "perder terreno" com aquela abordagem.

O documento do Pentágono detalhou que a US Navy vai ser mais visível no Pacífico, onde e vai esforçar por "detetar e documentar os atos dos rivais (dos EUA) que violam o direito internacional, roubam os recursos de outros e violam-lhes a soberania".