EUA confirmam explosão nas imediações do aeroporto de Cabul

Hoje às 14:56, atualizado às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano, John Kirby, anunciou esta quinta-feira que houve uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

Numa mensagem no Twitter, o responsável anunciou que ainda não há informação sobre as vítimas do incidente. "Forneceremos detalhes adicionais quando conseguirmos", escreveu.

De acordo com a CNN, a explosão deverá ter sido causada por um bombista suicida. A imprensa internacional dá ainda conta de que o ataque ocorreu minutos depois de os talibãs terem disparado contra um avião italiano que descolava de Cabul. Um dos portões de entrada do aeroporto foi atingido pela explosão, avança a CNN. Trata-se de um dos portões que foram fechados após os avisos de ameaça terrorista.

Começam a chegar às redes sociais as primeiras imagens do local da explosão. O jornalista Barzan Sadiq, que avança que há três militares americanos feridos, publicou no Twitter algumas fotografias dos afegãos feridos.

Esta quarta-feira à noite, EUA, Reino Unido e Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroporto de Cabul devido a "ameaças terroristas", quando milhares de pessoas continuam a tentar fugir do país.

Os três países emitiram avisos simultâneos. As pessoas que se encontram no aeroporto sobretudo "nas entradas leste e norte devem sair imediatamente", disse o Departamento de Estado norte-americano, citando "ameaças à segurança". A diplomacia australiana alertou para uma "ameaça muito elevada de ataque terrorista", enquanto Londres emitiu um aviso semelhante.

PUB

"Se estiver na área do aeroporto, deixe-o para um lugar seguro e aguarde instruções adicionais. Se for capaz de sair do Afeganistão em segurança por outros meios, faça-o imediatamente", indicou o Governo britânico.