EUA dizem não apoiar ataques a território russo

O Departamento de Estado norte-americano afirmou esta terça-feira que os Estados Unidos não apoiam os ataques militares à Rússia no seu território, após um ataque de drones (aeronaves não-tripuladas) a Moscovo, atribuído pelo Kremlin aos ucranianos.

"De uma forma geral, não apoiamos os ataques ao território da Rússia. Estamos concentrados no fornecimento à Ucrânia do equipamento e do treino necessários para recuperar o seu próprio território soberano", declarou um porta-voz da diplomacia norte-americana, à margem de uma visita do secretário de Estado, Antony Blinken, à Suécia.

Washington ainda está a analisar o ataque que visou Moscovo e a sua região, em que edifícios residenciais foram atingidos pela primeira vez desde o início da invasão russa, indicou.

Mas a própria Rússia realizou hoje ataques aéreos a Kiev, pela 17.ª vez só no mês de maio, sublinhou o porta-voz do Departamento de Estado.

"A Rússia começou esta guerra não-provocada contra a Ucrânia. A Rússia poderá terminá-la em qualquer altura, retirando as suas forças da Ucrânia em vez de efetuar ataques brutais a cidades e ao povo ucraniano todos os dias", sustentou.