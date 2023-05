EUA e Coreia do Sul preparam maiores exercícios com fogo real da história

JN/Agências Ontem às 23:11 Facebook

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão realizar entre 25 de maio e 15 de junho as maiores manobras conjuntas com fogo real da sua história, para celebrar o 70.º aniversário da aliança e o 75.º da criação das Forças Armadas sul-coreanas.

Em comunicado, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul indicou que as manobras se vão concentrar no Campo de Tiro de Soungjin, 52 quilómetros a noroeste da capital, Seul, segundo noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

Nestas operações vão ser usados aviões de combate F-35A, helicópteros de ataque AH-64 Apache, carros de combate K2 e lança-mísseis Chunmoo.

Os últimos exercícios militares similares ocorreram em 2017, quando foram mobilizadas 48 unidades norte-americanas e sul-coreanas e mais de 2.000 militares.