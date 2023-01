EUA e Coreia do Sul reforçam cooperação militar face a ameaças norte-coreanas

JN/Agências Hoje às 10:45 Facebook

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o seu homólogo sul-coreano, Lee Jong-sup, anunciaram um reforço da cooperação militar e de segurança face à postura da Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Os dois países concordaram em "expandir e fortalecer o nível e a escala" dos seus exercícios militares conjuntos para enfrentar as "provocações contínuas" de Pyongyang, segundo um comunicado conjunto divulgado esta terça-feira.

Para Seul, o objetivo é tranquilizar a opinião pública, que se tem mostrado inquieta relativamente aos compromissos dos EUA com a dissuasão do uso deste tipo de armamento, depois de Pyongyang ter declarado, em 2022, ser uma "potência nuclear irreversível".

As tensões militares na península coreana aumentaram acentuadamente no ano passado: apesar das sanções internacionais, a Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de armas, incluindo um que constituiu o seu mais avançado míssil balístico intercontinental (ICBM) até agora.

Em 26 de dezembro, cinco drones norte-coreanos entraram no território da Coreia do Sul, um incidente sem precedentes em cinco anos que levou Seul a enviar caças aéreos em resposta.

O reforço da cooperação entre Washington e Seul é necessário face às "mudanças no ambiente de segurança", disse Lee Jong-sup numa conferência de imprensa, referindo-se às "recentes tentativas da Coreia do Norte de reforçar os seus programas nuclear e de mísseis".

Os dois aliados vão organizar em fevereiro um "exercício de simulação" para melhorar a sua comunicação na "dissuasão e opções de resposta" às ameaças nucleares colocadas por Pyongyang na península.

As operações conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul desagradam à Coreia do Norte, que as considera provas de uma invasão iminente e frequentemente responde com ameaças e manobras militares.

Esta foi a terceira visita de Lloyd Austin a Seul como secretário de Defesa dos Estados Unidos e terminou com uma reunião, esta manhã, com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que insinuou este mês estar a pensar em desenvolver armas nucleares próprias.

Essa foi a primeira vez em décadas que um líder sul-coreano avançou essa possibilidade, um sinal de que as preocupações com o envolvimento dos EUA estão a crescer.

No entanto, Yoon acabou por recuar, sublinhando que a Coreia do Sul é contra a proliferação de armas nucleares.

Por sua vez, Austin reiterou o compromisso dos Estados Unidos para com a Coreia do Sul, afirmando que o arsenal norte-americano, nomeadamente as suas armas nucleares, já dissuadiram vários ataques contra os seus aliados.