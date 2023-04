EUA e Filipinas lançam maior exercício militar conjunto em 30 anos

JN/Agências Hoje às 08:54 Facebook

As forças norte-americanas e filipinas lançaram, esta terça-feira, os maiores exercícios de combate conjuntos em décadas nas águas do disputado mar do Sul da China, onde Washington considera que Pequim tem realizado ações cada vez mais agressivas.

Os exercícios anuais vão decorrer até 28 de abril e envolver mais de 17.600 militares.

Esta é a mais recente demonstração do poder de fogo norte-americano na Ásia, com a administração do Presidente, Joe Biden, a reforçar um arco de alianças para melhor combater a China, incluindo num possível confronto sobre Taiwan, uma ilha democrática que Pequim reivindica como território chinês.

"As relações que temos, que construímos nestes exercícios, vão tornar-nos mais rápidos a responder a conflitos, crises, assistência humanitária e alívio de catástrofes", disse o major-general da Marinha dos EUA, Eric Austin.

Cerca de 12.200 militares norte-americanos, 5400 forças filipinas e 111 soldados australianos estão a participar nos exercícios, o maior em 30 anos.