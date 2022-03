EUA eliminam norma que impedia entrada de migrantes menores desacompanhados

JN/Agências Hoje às 22:27 Facebook

Os Estados Unidos anunciaram o fim da aplicação de uma norma que permitia a expulsão de migrantes menores, se procurassem asilo desacompanhados de um adulto.

A norma, conhecida como Título 42, aplicava-se a menores migrantes não acompanhados e estava em vigor desde a administração de Donald Trump, como justificação para conter a entrada de possíveis portadores de covid-19 no país, vindos do México.

A atual administração dos Estados Unidos, liderada por Joe Biden, já não estava a aplicar a norma a menores, mas uma decisão judicial de um tribunal do Texas obrigou a Casa Branca a cumpri-la ou a alterá-la.

Mesmo no prazo final estipulado pelo tribunal - sexta-feira à noite -, a direção dos Centros de Controlo de Doenças dos Estados Unidos anunciou o fim da aplicação daquela norma.

"A expulsão de menores estrangeiros não acompanhados não se justifica como medida de proteção da saúde pública", sustentou aquele organismo em comunicado.

Ainda assim, a norma mantém-se válida para adultos e famílias que viajem com crianças.

O presidente ucraniano, Volodymy Zelensky, falou com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, este sábado à noite. Numa conversa telefónica, discutiram "a agressão Rússia e as hipóteses de conversações de paz", revelou Zelensky, no Twitter.