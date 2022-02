EUA fornecem helicópteros à Croácia em corrida de armas com a Sérvia, aliada russa

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

Os Estados Unidos entregaram esta quinta-feira dois helicópteros militares Black Hawk​​​​​​​ à Croácia, que está envolvida numa corrida armamentista com a vizinha Sérvia, aliada russa, entre tensões latentes na região dos Balcãs.

A Embaixada dos EUA em Zagreb informou que os helicópteros multifuncionais UH-60M, doados esta quinta-feira, pretendem contribuir para a capacidade de defesa e preparação militar da Croácia, em apoio à NATO.

"O Black Hawk fornece recursos numa variedade de missões possíveis, de operações especiais a transporte tático de tropas e evacuação médica", disse o encarregado de negócios dos EUA, Mark Fleming, no momento de entrega dos helicópteros, que chegaram a Zagreb num avião de transporte da Força Aérea dos EUA.

"A Croácia ganhou a reputação de aliado comprometido e capaz da NATO. A introdução dos Black Hawks aumentará ainda mais as capacidades das Forças Armadas croatas", explicou Fleming, num comunicado.

O ministro da Defesa, Mario Banozic, agradeceu aos EUA pela doação.

"Isto é prova das relações fortes, amistosas e aliadas, que progridem a cada ano", disse o ministro da Defesa da Croácia, Mario Banozic, agradecendo o gesto dos Estados Unidos.

Em janeiro, a Croácia chegou a um acordo com os EUA para a compra 89 veículos de combate Bradley, no âmbito da cooperação com Washington, e pretende, como membro da NATO, formar uma brigada de infantaria, depois de, no ano passado, ter comprado 12 aviões de caça Rafale à França.

A Sérvia - que esteva em guerra com a Croácia, na década de 1990, por causa da secessão da ex-Jugoslávia, liderada pelos sérvios -- tem vindo a reforçar o seu sistema de armamento, principalmente com aviões de guerra, 'drones' (aviões não tripulados) e sistemas antiaéreos russos e chineses.

Nos últimos meses, a Rússia entregou à Sérvia 30 tanques de guerra e 30 veículos blindados.

A Sérvia também comprou recentemente sofisticados sistemas russos de defesa aérea Pantsir, bem como helicópteros de ataque e transporte e 'drones' chineses.

Apesar de procurar formalmente a adesão à UE, a Sérvia recusa-se a alinhar a sua política externa com a comunidade de 27 países, tendo, pelo contrário, reforçado as suas relações com a Rússia e com a China.

Com a Croácia firmemente ao lado dos seus aliados da NATO, no momento atual de escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia a Sérvia disse que permanecerá neutra sobre este conflito.