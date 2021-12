EUA identificam três estrangeiros no Brasil com suposto vínculo à al-Qaeda

JN/Agências Hoje às 09:37 Facebook

O Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) identificou na quarta-feira três homens estrangeiros residentes no Brasil como alegados apoiantes e financiadores da organização terrorista al-Qaeda.

Nesse sentido, esses três homens foram incluídos numa lista de sanções económicas do Governo norte-americano. De acordo com o Tesouro, todas as propriedades e eventuais bens e interesses dos três estrangeiros nos Estados Unidos devem ser bloqueados e relatados ao executivo.

De acordo com a imprensa brasileira, dois desses suspeitos são egípcios e um é libanês.

O comunicado do Departamento do Tesouro identificou um dos homens como Mohamed Sherif Mohamed Awadd, que, segundo o órgão norte-americano, chegou ao Brasil em 2018 e recebeu transferências bancárias de outros associados da al-Qaeda no país. Awadd é dono de uma loja de móveis em Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo, segundo o comunicado.

A declaração do executivo norte-americano alegou ainda que Awadd e Ahmad Al-Khatib, dono de outra loja de móveis em Guarulhos, deram apoio tecnológico ou financeiro ao grupo terrorista.

O Tesouro vinculou esses dois homens a Ahmad Al-Maghrabi, que afirmou ter chegado ao Brasil em 2015 e tornou-se o contacto da al-Qaeda no país. O comunicado não forneceu mais detalhes sobre a residência ou meio de sustento de Maghrabi e não deu informações sobre qualquer alegado conluio entre ele e os outros dois suspeitos.

"As atividades desta rede com base do Brasil demonstram que a al-Qaeda continua a ser uma ameaça terrorista global generalizada e as designações de hoje ajudarão a negar ao grupo o acesso ao sistema financeiro formal", disse o subsecretário do Tesouro, Brian E. Nelson, citado em comunicado.

A Polícia Federal do Brasil recusou-se a comentar a declaração dos EUA e disse que também não comenta se eventuais investigações estão em andamento

Desde o ataque terrorista de 11 de setembro, o Governo dos Estados Unidos impôs sanções financeiras em diferentes países, procurando limitar o financiamento de grupos terroristas. Cerca de 300 cidadãos supostamente filiados à al-Qaeda e a outros grupos extremistas foram visados.

A designação de terrorismo anunciada na quarta-feira foi a terceira ação dos EUA envolvendo o Brasil na última semana.

As autoridades brasileiras e o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos anunciaram que quatro indivíduos foram presos na quinta-feira passada por suposto envolvimento em ameaças 'online', crimes de ódio e planeamento de eventos com vítimas em massa.

As pessoas em causa pertenciam a células neonazis que planeavam ataques em áreas públicas, como escolas, assim como crimes de ódio contra judeus e negros, segundo indicaram as autoridades norte-americanas em comunicado. Um dos detidos confessou que planeava bombardear uma festa de passagem em São Paulo.

Na semana passada, o Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a pessoas e empresas ligadas a gangues do narcotráfico, incluindo a maior organização criminosa do Brasil, conhecida como PCC.

O objetivo é "atingir qualquer estrangeiro envolvido em atividades de tráfico de drogas, independentemente de estar vinculado a um líder ou cartel específico", disse o Tesouro.

Em 2019, o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) informou que procurava um egípcio no Brasil, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, sob suspeita de atuar como agente da al-Qaeda e facilitador de ataques aos Estados Unidos desde 2013.

A imprensa brasileira noticiou que Mohamed havia entrado no país em 2018 e estava autorizado a viver no Brasil.

O Brasil possui desde 2016 uma lei antiterrorismo, aprovada antes dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro naquele ano. Dias antes da cerimónia de abertura, a Polícia Federal do país deteve 10 pessoas que supostamente pertenciam a uma célula que professava lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico.